В Великобритании после вынесения приговора возобновят производство по экстрадиции 40-летнего Мохаммеда Аль-Фатиха в Германию. Немецкие следователи подозревают его и еще семь человек в подготовке нападений на израильских дипломатов, еврейские общественные центры и мероприятия в поддержку Израиля, сообщает The National.

Присяжные Бирмингемского королевского суда признали Аль-Фатиха виновным в ранении сборщика долгов, но оправдали по обвинению в умышленном ранении. Его оставили под стражей до вынесения приговора.

Обвинения Германии

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Аль-Фатиха 3 ноября 2025 года. По версии следствия, он был участником группы, которая накапливала оружие и сотни боеприпасов для нападения, запланированного на вторую годовщину атак 7 октября.

Прокуроры утверждают, что Аль-Фатих дважды встречался с предполагаемым сообщником Абедом Аль Г., получил от него пять пистолетов и боеприпасы и перевез их в Вену на хранение. По данным прокуратуры, он также записал видео с заявлением об ответственности за запланированное нападение от имени ХАМАС.

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Других предполагаемых участников группы задержали в Берлине в октябре 2025 года. На тот момент, по версии обвинения, группа приобрела автоматическую винтовку, 13 пистолетов и 700 боеприпасов.

Суд в Бирмингеме

Во время британского процесса суд услышал, что сборщик долгов прибыл к дому Аль-Фатиха из-за неоплаченных его женой штрафов за парковку на сумму 900 фунтов стерлингов. После стычки Аль-Фатих, согласно материалам дела, преследовал его с двумя кухонными ножами, разбил кирпичом окно автомобиля и нанес порез головы.

В суде также сообщили, что Аль-Фатих родился в Германии, вырос в Газе, а в 2014 году переехал в Великобританию и в следующем году получил убежище. По данным Die Welt, ранее он был охранником лидера ХАМАС Исмаила Хании.

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