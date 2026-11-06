Правительство Великобритании призвало руководителей крупнейших энергетических компаний активнее помогать домохозяйствам с неоплаченными счетами за энергию этой зимой. Это происходит перед запланированным выделением почти 2,5 млрд фунтов стерлингов на списание рекордного объема долгов потребителей, сообщает The Guardian.

Помощь для 2,4 млн домохозяйств

Министр по вопросам потребителей энергии Полли Биллингтон провела онлайн-встречу с руководителями компаний, в частности Octopus Energy, British Gas и EDF Energy. На ней обсудили правительственный план по сокращению энергетических долгов примерно 2,4 млн домохозяйств, столкнувшихся с наибольшими трудностями.

Схема облегчения долгов является частью более широкой стратегии, предложенной канцлером в ежегодном бюджетном заявлении. Совокупная задолженность домохозяйств за энергию к концу года может достичь 7 млрд фунтов стерлингов.

Роль поставщиков

От поставщиков ожидают, что они будут самостоятельно выявлять клиентов, которые могут испытывать финансовые трудности, и предлагать им планы погашения долгов или направлять в службы, предоставляющие консультации по вопросам задолженности.

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Правительство также намерено совместно с отраслью упростить выявление домохозяйств, которым нужна дополнительная поддержка, и модернизировать платежные системы. Оно поддерживает использование умных счетчиков и умных счетчиков предоплаты, чтобы потребители могли отслеживать расходы и избегать накопления долгов.

По данным издания, среднее домохозяйство сейчас платит около 50 фунтов стерлингов в год в счетах за энергию, чтобы покрыть неоплаченные долги на рынке. Правительство считает, что единовременная программа облегчения задолженности и меры по предотвращению новых долгов могут сэкономить всем домохозяйствам в среднем около 130 фунтов стерлингов в течение следующих десяти лет.

По имеющимся оценкам, около 40% неоплаченных счетов накапливается при переезде. Среди запланированных изменений — обязанность арендодателей передавать поставщикам показания счетчиков и даты заселения или выезда арендаторов.

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