В Великобритании пострадавшие от сексуального насилия призвали правительство срочно противодействовать мужчинам, которые через интернет договариваются о сексуальном насилии над женщинами, которых усыпляют седативными веществами. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на AFP.

Лора Бишоп рассказала, что в 2021 году узнала: её муж на протяжении длительного времени добавлял седативные вещества в её напитки, насиловал её и приглашал незнакомцев совершать над ней насилие. В 2022 году её бывшего мужа Дэниела приговорили к более чем 14 годам заключения за то, что он вводил ей препараты и насиловал её. По словам Бишоп, в телефонных разговорах из тюрьмы он признал, что приглашал как минимум семерых незнакомых мужчин.

Серия уголовных дел

В этом месяце на юго-западе Англии четверых мужчин признали виновными в сексуальном насилии над Джоанн, тогдашней женой Филипа Янга, которая находилась без сознания. По данным AFP, преступления продолжались семь лет.

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В Манчестере рассматривают дело девяти мужчин, обвиняемых в преступлениях против женщины. По версии обвинения, её муж на протяжении более двух десятилетий вводил ей препараты и насиловал её. По меньшей мере двое мужчин в этом году признали вину в аналогичных отдельных делах в Лондоне и Нортгемптоне. В Нортгемптоне 26 ноября мужчину приговорили к 12 годам заключения за неоднократное сексуальное насилие над находившейся без сознания женой и съёмку этих преступлений.

Онлайн-форумы и нераскрытые преступления

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании сообщило, что следователей удивил масштаб таких преступлений, а онлайн-форумы придали им новое измерение. Одно из расследований агентства выявило более 270 человек, связанных с одним форумом, что привело как минимум к 14 отдельным расследованиям в Великобритании и за рубежом.

Согласно ежегодным данным о преступности, опубликованным в прошлом году, почти четверть пострадавших в Англии и Уэльсе находились без сознания или спали во время последнего пережитого ими сексуального насилия. Организация Rape Crisis начала обучать сотрудников выявлять ранние признаки так называемого организованного сексуального насилия с применением препаратов. В то же время такие преступления сложно выявлять, и о них часто не сообщают.

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