В Великобритании счета домохозяйств за энергию могут вырасти на 26% с января 2027 года — до самого высокого уровня с 2023 года. Такой прогноз консалтинговой компании Cornwall Insight сообщает OilPrice. Cornwall Insight связывает ожидаемое подорожание с ростом оптовых цен на газ и электроэнергию на фоне войны в Иране.

Прогноз на начало 2027 года

Согласно окончательному прогнозу Cornwall Insight, в январе—марте 2027 года годовой показатель ценового потолка для типичного потребителя составит 2166 фунтов стерлингов, или 2852 доллара. Это на 443 фунта, или 583 доллара, больше текущего показателя.

Руководитель направления розничных рынков Cornwall Insight Крейг Лоури отметил, что новое повышение придется на более холодный период в январе, когда потребление энергии растет. По его словам, домохозяйства уже сталкиваются с кризисом стоимости жизни.

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Текущий тарифный лимит

В настоящее время счета за энергию в Великобритании находятся на трехлетнем максимуме. Регулятор Ofgem повысил ценовой потолок для домохозяйств на 4% в октябре—декабре из-за более высоких цен на газ.

В стране действует механизм Energy Price Cap, который ограничивает тариф за единицу энергии, взимаемый поставщиками с бытовых потребителей. Объясняя октябрьское повышение, Ofgem связал его с ростом оптовых цен на газ из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и нестабильности мирового газового рынка.

Оценки аналитиков

Разные аналитики ожидают, что в первом квартале 2027 года счета британских домохозяйств за энергию вырастут на 25–30%. В прогнозах это связывают со скачком цен на природный газ, пока кризис на Ближнем Востоке продолжается.

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