Правительство Великобритании рассматривает возможность ослабить правовые гарантии, которые ограничивают расходы общественных групп при оспаривании решений о застройке и других проектов, способных угрожать природе. Об этом сообщает The Guardian.

Защита от крупных судебных расходов

Речь идет о механизмах Орхусской конвенции — экологического договора, который Великобритания закрепила в законодательстве в 2005 году. Конвенция гарантирует гражданам право участвовать в демократических процедурах по экологическим вопросам, в частности касающимся загрязнения сточными водами, строительства дорог или дата-центров.

Сейчас физическое лицо, проигравшее экологический судебный иск, платит не более 5 тысяч фунтов стерлингов расходов другой стороны. Для организаций такой лимит составляет 10 тысяч фунтов. Эти ограничения должны не допустить, чтобы защита окружающей среды через суд стала слишком дорогой для граждан и групп общественных интересов.

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Какие изменения обсуждаются

По словам экологических юристов, Министерство юстиции проводит закрытые встречи с отдельными заинтересованными сторонами по поводу возможной отмены таких лимитов и удаления страны от требований конвенции. Среди других вероятных изменений — удвоение лимитов расходов на каждом этапе обжалования и отмена защиты, если суд признает, что механизм судебного пересмотра был использован ненадлежащим образом.

Также рассматривается вариант, при котором группы, собирающие средства на иски через краудфандинг, в случае проигрыша могли бы выплачивать до 70% собранной суммы. Юристы и экологические организации заявили, что такие шаги могут существенно осложнить доступ сообществ к экологическому правосудию.

Представитель правительства заявил, что Великобритания соблюдает обязательства по Орхусской конвенции, в том числе в части доступа к недорогому правосудию по экологическим делам. По его словам, планов отменять защиту от расходов для обоснованных исков нет.

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