В Великобритании санкционировали независимое расследование влияния ядерных испытаний времен холодной войны на здоровье военных ветеранов. Как сообщает The Independent, премьер-министр Энди Бернем объявил об этом в эфире программы Newsnight на BBC.

По оценкам, с 1952 по 1967 год около 22 тысяч британских военнослужащих стали свидетелями ядерных испытаний в Индийском и Тихом океанах. Ветераны и их семьи более 40 лет добиваются официального изучения возможного влияния этих испытаний на здоровье военных и их детей.

Заявления ветеранов

Ветеранские организации утверждают, что часть военнослужащих, среди которых были призывники, подвергалась воздействию радиоактивных осадков: им приказывали пролетать сквозь грибовидные облака или наблюдать за взрывами без защитной одежды. Участники кампании убеждены, что существует связь между испытаниями и заболеваниями, которые впоследствии возникли у ветеранов, а иногда и у их детей.

Ветераны также заявляют, что Министерство обороны Великобритании намеренно скрывало данные анализов крови и мочи, которые, по их мнению, могли бы подтвердить использование военнослужащих в качестве подопытных для изучения последствий ядерных взрывов для человека.

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Бывший министр обороны Тобиас Эллвуд в сентябре признал, что непреднамеренно ввел парламент в заблуждение в 2018 году, когда заявил об отсутствии данных о таких анализах крови. Позднее он узнал, что образцы крови брали во всех британских вооруженных силах, однако ветераны, обращавшиеся за компенсацией из-за серьезных заболеваний, связанных с радиационным облучением, не имели доступа к этим материалам.

Промежуточный отчет к годовщине

Расследование возглавит епископ Джеймс Джонс, который ранее руководил расследованием трагедии на стадионе «Хиллсборо» 1989 года. По словам Бернема, промежуточный отчет комиссии должны обнародовать к октябрю следующего года — к 75-й годовщине первого британского атмосферного атомного испытания.

Первое такое испытание Великобритания провела 3 октября 1952 года на островах Монтебелло у западного побережья Австралии. Впоследствии страна осуществила десятки ядерных взрывов в Австралии и на тихоокеанских островных территориях, в частности на Киритимати, который ранее был известен как остров Рождества.

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