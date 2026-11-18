Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд планирует объявить о запуске программы ускоренной подготовки будущих руководителей полиции в Англии и Уэльсе. Ежегодно в нее хотят набирать 200 человек, которые смогут продвинуться до звания суперинтенданта в течение пяти–десяти лет, сообщает The Guardian.

Подготовка кандидатов

Программа будет открыта для людей с любым профессиональным опытом, в том числе для тех, кто сейчас не работает в правоохранительных органах. Наличие университетского диплома не будет обязательным условием поступления. По данным правительственных источников, инициатива должна сформировать более широкий кадровый резерв для будущих руководящих должностей в полиции.

Махмуд связывает запуск программы с выводами Комиссии по вопросам полицейского лидерства, которая в июне указала на непоследовательное качество руководства, местами «шокирующе» низкое. По словам министра, такая ситуация стала следствием недостаточных инвестиций в развитие будущих руководителей.

В 2023–2025 годах полицейский инспекторат оценил качество руководства в двух полицейских силах как недостаточное, в 13 — как требующее улучшения. Ни одна из сил не получила наивысшую оценку по этому показателю.

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Рекомендации комиссии

Дополнительным фактором для действий министра стали расследования в отношении восьми действующих или бывших главных констеблей в 43 полицейских силах Англии и Уэльса. Махмуд также должна упомянуть ситуацию в Девоне и Корнуолле, где в определенный период полиция выплачивала зарплаты трем главным констеблям, а двое из них в то время были отстранены от работы.

Сопредседатель комиссии Ник Герберт назвал ускоренную программу важным шагом к выполнению ее рекомендаций. Другой сопредседатель, бывший министр внутренних дел от Лейбористской партии Дэвид Бланкетт, заявил, что ее следует реализовывать вместе с более широкой реформой профессиональных компетенций и карьерного продвижения в полиции.

Министерство внутренних дел Великобритании рассматривает все 27 рекомендаций комиссии, включая создание национальной академии полицейского лидерства и увеличение финансирования обучения. Сейчас на такое обучение тратят около 4 млн фунтов стерлингов, тогда как стоимость полицейской службы составляет 19 млрд фунтов в год.

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