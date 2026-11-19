В Великобритании исследователи выявили связь между более высокими летними температурами, волнами жары и большим риском смерти у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как сообщает News-Medical, анализ охватил медицинские данные 63 860 участников UK Biobank, которым в 2006–2022 годах впервые поставили диагноз сердечно-сосудистого заболевания.

Результаты анализа

Ученые сопоставили данные о температуре на участках площадью один квадратный километр с адресами проживания пациентов. За 16-летний период умерли 12 237 участников исследования.

Каждое повышение средней летней температуры на 1°C было связано с увеличением риска смерти на 15%. Участники, пережившие четыре или более краткосрочных волн жары, имели на 24% более высокий риск смерти, чем те, кто пережил не более двух таких событий.

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Эта связь сохранялась в группах пациентов с отдельными сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности с фибрилляцией предсердий и сердечной недостаточностью. В отдельном анализе краткосрочного воздействия исследователи также зафиксировали более высокий риск смерти при более высокой суточной температуре в день смерти и в течение пяти предыдущих дней. Такой результат наблюдался, в частности, среди людей с фибрилляцией предсердий и ишемической болезнью сердца.

Более уязвимые группы

Более высокие риски, связанные с жарой, выявили среди людей без диплома колледжа, а также среди жителей районов с более высоким уровнем социальной депривации и меньшим количеством зеленых зон, в частности парков.

Авторы работы отметили, что снижение смертности, связанной с жарой, может потребовать сочетания мер на уровне сообществ и личных решений. Среди возможных подходов они назвали жилье, более устойчивое к жаре, развитие городской инфраструктуры и озеленение, а также охлаждение помещений. В то же время исследователи указали, что дальнейшие работы могут учитывать дополнительные факторы, в том числе использование кондиционеров и поездки в местности с другой температурой.

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