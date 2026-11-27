В Великобритании пользователи Lloyds Bank и Bank of Scotland в пятницу столкнулись с проблемами доступа к мобильным банковским приложениям. Как сообщает Anadolu Agency, сбой вызвал тысячи сообщений о неполадках на сервисе мониторинга Downdetector.

Ошибки при входе

Клиенты Lloyds Bank видели сообщение об ошибке, когда пытались войти в приложение. Представитель банка заявил Sky News, что учреждение знает о трудностях, с которыми утром столкнулась часть клиентов, и работает над скорейшим восстановлением доступа.

Банк также извинился за перебои в работе сервиса.

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Проблемы также у Bank of Scotland

По информации The Independent, технический сбой также затронул Bank of Scotland: миллионы пользователей не могли авторизоваться в приложении. Перебои произошли в Чёрную пятницу и в день выплаты зарплат для многих британских работников.

В прошлом месяце сбой в Google Cloud уже нарушал работу ряда банковских сервисов, в том числе Lloyds, Revolut, HSBC и Halifax.

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