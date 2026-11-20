В Британии двое граждан предстанут перед судом по делу о предполагаемой подготовке атаки на авиабазу RAF Fairford на юго-западе Англии. 24-летнему Мохмеду Абдулкариму и 25-летнему Нуману Эссгиру предъявлены обвинения по Закону о национальной безопасности; через адвокатов они заявили, что не признают вину.

Как сообщает The National, обвиняемые приняли участие в слушании в лондонском суде Олд-Бейли по видеосвязи. Судья Бобби Чима-Грабб назначила начало четырехнедельного процесса на 22 ноября 2027 года. Следующее заседание должно состояться 19 марта.

Обвинения в разведке и содействии иностранной службе

Эссгир, имеющий британское и иранское гражданство, является единственным из пяти мужчин, задержанных возле базы 27 сентября, кому предъявили обвинения. Ему вменяют проникновение на запрещенный объект с целью, которая могла нанести вред Великобритании. Обвинение связано с предполагаемой разведкой возле базы 22 августа.

Абдулкарима, которого позднее задержали в центре Лондона, обвиняют в действиях, которые могли существенно помочь иностранной разведывательной службе, в период с 31 августа по 28 сентября.

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Версия прокуратуры

Прокурор Джулия Фор Уокер заявила суду, что оба обвиняемых контактировали с мужчиной по имени Али, который находится за границей. По ее словам, этот мужчина якобы действовал в интересах Исламской Республики Иран.

Прокуратура утверждает, что Абдулкарим был посредником Али в Британии и должен был забирать наличные, покупать транспорт и осуществлять другие подготовительные действия. По версии обвинения, он трижды получал средства в пунктах обмена валюты — в общей сложности 65 300 фунтов стерлингов — и приобрел пять фургонов и другое оборудование.

RAF Fairford используется Военно-воздушными силами США. После задержания пяти мужчин возле базы бомбардировщики B-1 были выведены оттуда по соображениям безопасности. Еще шесть человек, четверо из которых являются гражданами Британии и были задержаны 27 сентября, остаются под залогом в связи с этим инцидентом.

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