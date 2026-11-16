В Великобритании иранский испаноязычный телеканал HispanTV может лишиться регистрации в качестве компании после того, как британский регистратор Companies House перевёл его и директора Сейедмехди Мирталеба на адрес по умолчанию. Об этом сообщает The National.

Такой статус применяется, когда регистратор считает, что у компании нет надлежащего зарегистрированного адреса. Ранее HispanTV указывал адрес промышленного помещения на деловой площадке в северо-западной части Лондона. Журналисты The National выяснили, что это помещение использует другая компания, а представители соседних предприятий сообщили, что ранее оно несколько лет стояло пустым.

Срок для смены адреса истёк

19 октября HispanTV перевели на адрес по умолчанию и дали 28 дней на подачу уведомления об изменении зарегистрированного адреса. По данным издания, этот срок уже истёк, однако адрес в реестре не изменился. Если компания не предоставит новый адрес, регистратор может начать процедуру её исключения из реестра. Тогда у компании будет два месяца, чтобы доказать, что она работает по приемлемому зарегистрированному адресу, иначе её ликвидируют.

HispanTV входит в государственную телерадиовещательную корпорацию Ирана IRIB и транслирует новости, документальные программы и иранские фильмы на испанском языке. Согласно данным Companies House, компания была зарегистрирована в Британии в январе 2011 года. Её деятельность в стране неясна: телеканал, вероятно, не производит программы и не ведёт вещание с британской территории, а его аудитория сосредоточена преимущественно в странах Латинской Америки.

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Обращение в полицию

Ранее в этом году теневой министр внутренних дел Великобритании Алисия Кернс написала в лондонскую полицию, заявив о вероятном нарушении HispanTV и Мирталебом британской схемы регистрации иностранного влияния. Этот механизм был введён в соответствии с Законом о национальной безопасности для усиления прозрачности и защиты страны от скрытого вмешательства при поддержке других государств.

По информации издания, Мирталеб, указанный как директор и мажоритарный акционер, был исполнительным продюсером англоязычного иранского государственного канала Press TV в Лондоне в 2009–2020 годах. Британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию Press TV в 2012 году. HispanTV также имел общий с Press TV зарегистрированный адрес в западном Лондоне незадолго до запрета вещателя.

10 ноября был ликвидирован другой связанный с Ираном вещатель — телеканал хуситов Al Masirah TV, который также был зарегистрирован в Великобритании. The National сообщает, что Мирталеба и бывшего директора HispanTV Хамида Хайрольдина попросили прокомментировать ситуацию.

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