В Великобритании лондонский трибунал подтвердил, что правительство издало предписание, требующее обойти шифрование для доступа к данным клиентов Apple, сообщает Channel NewsAsia.

Предписание правительства

Речь идет о документе, который в англоязычном оригинале назван technical capability notice. Его можно передать как предписание о технических возможностях.

Предписание касалось данных клиентов, которые хранит Apple. Согласно подтверждению трибунала, правительство издало его для получения доступа к этим данным в обход шифрования.

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Позиция властей

Во время рассмотрения британское правительство заявляло, что не может комментировать существование такого предписания. Власти сослались на политику не подтверждать и не отрицать информацию по вопросам безопасности.

Лондонский трибунал подтвердил наличие документа, несмотря на эту позицию правительства. Channel NewsAsia сообщило, что предписание было выдано британскими властями и касалось доступа к данным клиентов Apple.

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