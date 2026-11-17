В Великобритании цифровые банки, в частности Monzo и Revolut, могут обязать участвовать в финансировании очных банковских услуг. Правительство заявило, что примет рекомендацию обзора доступа к банковским услугам о введении новых законов для защиты необходимого личного обслуживания. Об этом сообщает The Guardian.

Защита очного обслуживания

Обзор, заказанный Казначейством ранее в этом году, посвящен сокращению возможностей для почти 3 млн человек, которые регулярно пользуются банковскими услугами лично. Среди них — пожилые люди, люди с инвалидностью и клиенты с проблемами психического здоровья, которым сложно пользоваться онлайн-банкингом.

С 2015 года в Великобритании закрылись почти 7 тыс. банковских отделений. Банки сокращали сети, чтобы уменьшить расходы после финансового кризиса 2008 года. Во время локдаунов, связанных с пандемией Covid-19, эта тенденция усилилась на фоне более активного перехода к цифровым сервисам и конкуренции со стороны цифровых банков.

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Кто будет оплачивать услуги

Закрытие отделений усложнило для части клиентов работу с наличными, внесение средств и проведение платежей. Им также труднее получить помощь по вопросам мошенничества, долгов, доверенностей и счетов, оставшихся после смерти родственников.

В отчете, который возглавлял бывший директор организации Which? Ричард Ллойд, отмечается, что многие люди имеют счета в нескольких банках. Значительное число клиентов цифровых банков регулярно пользуется физическими услугами с наличными, которые сейчас предоставляют традиционные банки, в частности NatWest, Barclays и Lloyds.

В то же время еще предстоит определить, какие банки должны поддерживать и оплачивать такие услуги и будет ли эта обязанность распространяться на цифровые банки, которые никогда не имели собственного очного обслуживания.

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