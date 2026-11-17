Во вторник в Великобритании должен состояться последний рейс во Францию в рамках пилотной схемы «один въезд — один выезд». Среди людей с билетами есть просители убежища, которых британские власти уже возвращали во Францию, но позднее они вновь прибыли в Соединённое Королевство. Об этом сообщает The Guardian.

Заявления об угрозах со стороны контрабандистов

По данным издания, сотни людей, ранее отправленных во Францию, вероятно, вернулись в Великобританию. Они объясняли это угрозами со стороны контрабандистов, которые якобы требовали у их семей деньги за переправу через Ла-Манш.

Собеседники The Guardian заявили, что подвергались избиениям, изнасилованиям или принуждению к работе в условиях, которые они описали как современное рабство. По их словам, в лагере для мигрантов в Кале их заставляли убирать палатки контрабандистов и носить воду или дрова.

Один из мужчин, у которого есть билет на рейс, рассказал, что контрабандисты нашли его после предыдущего возвращения во Францию. Он назвал себя иранским политическим диссидентом и заявил, что опасается казни в случае возвращения в Иран. Мужчина также пожаловался на трудности с доступом к качественной юридической помощи.

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Другой проситель убежища, которого также ранее вернули во Францию, сказал, что знает десятки людей, запланированных к отправке. Он заявил, что не понимает, почему Министерство внутренних дел Великобритании продолжает отправления после завершения схемы 1 октября.

Оценки пилотной программы

Схема предусматривала принудительное возвращение во Францию людей, прибывших в Великобританию на малых лодках, в обмен на приём аналогичного количества людей с севера Франции для подачи заявлений о предоставлении убежища в Соединённом Королевстве.

Независимый главный инспектор по вопросам границ и иммиграции Джон Таккетт в отчёте, опубликованном на прошлой неделе, отметил, что неизвестно, как МВД будет оценивать успех или неудачу программы. Её целью было показать, что опасные пересечения Ла-Манша на малых лодках не являются жизнеспособным способом въезда в страну. С 1 октября пролив пересекли 4 786 человек на 69 лодках, свидетельствуют правительственные данные.

Благотворительная организация Medical Justice назвала пилотный проект провальным. В МВД Великобритании заявили, что соглашение с Францией продемонстрировало возможность работы такого механизма, а людей, возвращавшихся в Британию после перевода во Францию, должны были отправлять обратно. Ведомство сообщило, что пилотный проект завершён, а его опыт используют в более широких мерах по усилению процедур возвращения.

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