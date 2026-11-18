В Великобритании партнёрство Northern Endurance Partnership установило систему мониторинга морского дна для будущего хранилища углекислого газа Endurance в Северном море. Первую закачку CO₂ в хранилище планируют в 2028 году, сообщает OilPrice.

Хранилище расположено примерно в 150 километрах от побережья Тиссайда. Проект рассчитан на хранение до 100 млн тонн CO₂ в течение 25 лет.

Мониторинг морского дна

Система состоит из шести придонных модулей, размещённых на морском дне. Она должна зафиксировать исходные экологические и сейсмические показатели в районе проекта.

В дальнейшем оборудование будут использовать для проверки того, остаётся ли закачанный углекислый газ безопасно изолированным под землёй в течение всего срока работы хранилища. Проект Endurance возглавляет коалиция энергетических компаний BP, Equinor и TotalEnergies.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Инициатива East Coast Cluster

Хранилище является частью инициативы East Coast Cluster, объединяющей промышленное улавливание углерода, производство низкоуглеродного водорода, генерацию с отрицательными выбросами и производство электроэнергии с улавливанием углерода. На регионы Тиссайд и Хамбер приходится около половины выбросов промышленных кластеров Великобритании.

Улавливание и хранение углерода критикуют некоторые климатические активисты. Исполнительный директор некоммерческой климатической организации Project Drawdown Джонатан Фоли назвал эту технологию отвлечением от отказа от ископаемого топлива и внедрения более эффективных климатических решений.

В то же время, по данным OilPrice, такие проекты поддерживают энергетическая отрасль и политики. Закон ЕС о промышленности с нулевыми выбросами юридически обязывает крупные нефтегазовые компании инвестировать в технологии улавливания и хранения углерода.

Читай нас в