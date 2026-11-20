В Великобритании провели закрытую операцию по защите десятков тысяч холодильников и морозильных камер в супермаркетах, на складах, в ресторанах, на автозаправках и стадионах от потенциального вмешательства хакеров. Об этом сообщает BBC News.

Устройства отключали от интернета

К кампании по снижению риска присоединились Национальный центр кибербезопасности Великобритании, Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, а также Агентство пищевых стандартов. Они проводили конференц-звонки с представителями отрасли и организовывали контакты с компаниями, оборудование которых могло быть уязвимым.

Тысячи устройств, управляющих холодильным оборудованием, отключили от открытого интернета — удаленно или физически. В некоторых случаях сотрудникам предписывали отсоединять интернет-кабели и вручную следить за температурой. По данным BBC, крупные торговые сети перенаправляли IT-команды на эту проблему; сотрудник одной из сетей рассказал, что в течение недели ежедневно от сети отключали сотни устройств.

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Уязвимость контроллеров температуры

Уязвимость обнаружили в контроллерах британской компании Resource Data Management, которые позволяют дистанционно управлять температурой десятков холодильников и морозильных камер. Эксперты Pentest Partners заявили, что у этих контроллеров была проблема со слабыми паролями, похожая на проблему в контроллерах Danfoss и других системах, подвергшихся атакам в Европе.

В этом году уже зафиксировали три волны атак на контроллеры температуры: в августе пострадали холодильники на нескольких военных базах США; 11–12 октября были атакованы сотни супермаркетов и предприятий пищевой промышленности во Франции; 1–2 ноября пострадали десятки супермаркетов в семи европейских странах, больше всего — в Бельгии и Люксембурге. Во Франции также были затронуты несколько объектов банков крови.

Resource Data Management отрицает критический характер выявленной уязвимости. Компания отметила, что ее обнаружили в тестовой среде, а для взлома оборудования потребовалось бы получить часть аппаратных компонентов. RDM сообщила о выпуске первых обновлений, контактах с клиентами и отсутствии признаков вредоносной активности на своих контроллерах; компания продолжает следить за ситуацией вместе с британским Национальным центром кибербезопасности и другими органами.

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