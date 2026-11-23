В Великобритании обзор системы выплат по инвалидности рекомендует кардинально изменить процедуру оценки права на Personal Independence Payment (PIP). Министр по делам людей с инвалидностью сэр Стивен Тиммс заявил, что нынешняя система больше не соответствует своему назначению: с момента создания PIP прошло 13 лет.

Как сообщает BBC News, полный текст обзора должны опубликовать во вторник. Среди рекомендаций — внедрение менее обременительной ускоренной процедуры для людей с наиболее тяжёлыми заболеваниями и тех, кто получает паллиативную помощь в конце жизни.

Меньше повторных проверок

По словам Тиммса, люди с пожизненными или дегенеративными заболеваниями не должны регулярно проходить повторные оценки, которые могут восприниматься как конфронтационные и ненужные. Он также отметил, что упрощённый порядок для таких заявителей позволит направить ресурсы оценщиков на другие дела.

Министр объяснил необходимость реформы изменениями в характере инвалидности и заболеваний. В частности, существенно выросло количество заявлений, связанных с психическим здоровьем и нейроразнообразными состояниями, в то же время изменились общество и рынок труда.

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Параллельные планы для молодёжи

Обзор Тиммса начали после того, как правительство отказалось от плана масштабной реформы социальных выплат, которая должна была сократить бюджетные расходы на 5 млрд фунтов стерлингов ежегодно. В 2025 году более 130 депутатов, в том числе 120 лейбористов, подписали поправку против планов сократить выплаты, связанные с инвалидностью и болезнью.

Отдельный обзор бывшего министра здравоохранения от Лейбористской партии Алана Милберна предложил отменить PIP для людей младше 25 лет и заменить её новой системой выплат. Правительство согласилось перевести в неё также лиц в возрасте от 18 до 24 лет из компонента Universal Credit, связанного со здоровьем. Как именно будут объединены оба обзора, пока неясно.

Рост расходов

Согласно прогнозу, расходы на PIP к 2030 году превысят 41 млрд фунтов стерлингов против 15 млрд фунтов в 2020 году. По состоянию на 30 апреля 2026 года эту выплату в Великобритании получали 4 млн человек. Благотворительная организация Scope призвала правительство не ослаблять программу, подчеркнув, что для многих людей с инвалидностью она является жизненно важной финансовой поддержкой.

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