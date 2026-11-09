В Великобритании запускают новую Комиссию по политике в сфере азартных игр, которая проведет независимую оценку действующей правовой базы в сфере гемблинга и рассмотрит необходимость дальнейших реформ, включая возможное принятие нового закона. Комиссию возглавляет профессор экономики Кембриджского университета Джагджит Чадха, сообщает The Guardian.

Сбор доказательств до февраля 2027 года

При запуске комиссия обратится к организациям и отдельным лицам с призывом подавать доказательства и предложения до 12 февраля 2027 года. После этого она планирует представить выводы и рекомендации до следующих всеобщих выборов в стране.

По словам Чадхи, последний комплексный независимый обзор законодательства об азартных играх проводился четверть века назад. С тех пор существенно изменились как сам рынок, так и технологическая среда. Действующий Закон об азартных играх 2005 года все чаще называют «аналоговым» законодательством в цифровую эпоху из-за развития онлайн-гемблинга, рынков прогнозов и криптовалют.

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«Наша цель — тщательно и независимо рассмотреть доказательства, понять, как работала действующая система, оценить влияние недавних реформ и определить, какая законодательная и регуляторная база будет уместна в последующие годы», — заявил Чадха.

Особое внимание конным скачкам

В полномочия комиссии входит рассмотрение особого статуса британских конных скачек во взаимосвязи азартных игр и спорта. Речь, в частности, идет о законодательно установленном сборе со ставок и медиаправах, связанных с объемом ставок.

Ставки на скачки составляют небольшую часть игорного рынка, однако имеют важное значение для финансирования этого вида спорта. В состав комиссии вошли специалисты в области экономики, права, государственной политики, здравоохранения и спорта. Среди них — главный экономист комиссии Джеймс Рид и директор ипподрома Пламптон Том Савилл, которые являются соавторами исследований, посвященных финансированию и экономическому значению конных скачек.

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