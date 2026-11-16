В Великобритании бывшие участники кампаний Vote Leave и Leave.EU запустили новые движения, выступающие против возможного возвращения страны в Европейский Союз. Новую группу Stay Out возглавит ветеран Vote Leave Оливер Льюис, а параллельное движение Enough Official запускает команда Leave.EU во главе с Энди Вигмором, сообщает The Guardian.

Два движения против возвращения в ЕС

Stay Out поддерживает бывший министр Майкл Гоув, который был сопредседателем Vote Leave. Доминик Каммингс, связанный с Vote Leave, не имеет формальной роли в новом движении. В видео Stay Out утверждается, что повторное вступление Великобритании в ЕС будет стоить стране 750 млн фунтов стерлингов в неделю. В ролике также показали кадры недавних беспорядков во Франции и Испании и предостерегали от неконтролируемой миграции.

Вигмор заявил газете Telegraph, что Enough Official стремится сотрудничать со Stay Out. По его словам, на этот раз среди сторонников Brexit не должно быть отдельных лагерей, а участники обеих инициатив готовы поддерживать друг друга.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Реакции политиков

Бывший премьер-министр Борис Джонсон заявил, что счел бы «безумием» сделать вопрос Brexit главным политическим приоритетом. Он также дал понять, что может присоединиться к кампании за сохранение Великобритании вне ЕС.

Лидер Консервативной партии Кеми Баденок заявила, что не хочет участвовать в новой кампании вокруг Brexit. В то же время она выразила мнение, что избиратели решили бы остаться вне Европейского Союза, и призвала сосредоточиться на экономике, обороне, сокращении социальных выплат и создании рабочих мест.

Льюис сообщил, что Stay Out будет делать акцент на экономических аргументах, миграции и риске нового обострения общественных противоречий. Гоув со своей стороны заявил, что движение к повторному вступлению в ЕС означало бы еще одно десятилетие сложных переговоров и возвращение к расколам в британском обществе.

Читай нас в