В Великобритании неподалеку от Глостера задержали 41-летнего подполковника армии США Брэндона Тайнера по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Он был специалистом по кадровым вопросам и служил в Корпусе быстрого реагирования союзников НАТО, сообщает UPI.

Подозрения и содержание под стражей

По данным лондонской полиции Метрополитен, Тайнера задержали по подозрению в получении или разглашении защищенной информации, а также в содействии иностранным разведывательным службам. В четверг правоохранители получили ордер на дальнейшее содержание военного под стражей, поэтому его могут удерживать до 19 ноября.

Расследование проводило контртеррористическое подразделение полиции Метрополитен в сотрудничестве с ФБР и американскими военными. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что подозрения в шпионаже вызывают особую обеспокоенность у США и их союзников.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Служба в структуре НАТО

Тайнер служил в казармах Имджин, где расположен штаб структуры НАТО, разрабатывающей планы применения сухопутных войск в случае кризиса. Ранее он проходил службу в Афганистане, Ираке и Катаре.

Мотивы военного пока не установлены. В то же время, по данным USA Today, один из чиновников заявил, что, согласно имеющимся оценкам, Тайнер не передавал разведывательную информацию российским властям. Командующий Командованием контрразведки армии США бригадный генерал Шон Стинчон назвал это дело напоминанием о постоянной угрозе со стороны лиц, имеющих доступ к чувствительной информации.

Реакция России и дальнейшая процедура

В Российской Федерации — государстве-агрессоре — представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не знает обстоятельств задержания и якобы не имеет к нему отношения. По словам чиновника американского ведомства, которого цитирует USA Today, после предъявления Тайнеру обвинений в Великобритании американские военные должны привлечь его к ответственности в США по нормам военной юстиции.

Читай нас в