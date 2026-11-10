В Великобритании полиция задержала 41-летнего военнослужащего Армии США по подозрению в содействии России. По данным ABC News Australia, британские правоохранители заявили, что задержанный является военнослужащим Армии США.

Задержание возле Глостера

Мужчину задержали во вторник возле города Глостер. По информации полиции, задержание провели в соответствии с Законом о национальной безопасности.

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Полиция сообщила о подозрениях

Британская полиция связывает задержание с подозрением в том, что мужчина помогал России. ABC передаёт это как заявление правоохранителей, а не как установленный факт. В кратком сообщении не уточняется, в чём именно могло заключаться предполагаемое содействие России и какие дополнительные обстоятельства дела известны следствию.

На момент публикации мужчина находился под стражей в полицейском участке в Лондоне. Других данных о его личности или дальнейших процессуальных действиях британская полиция в сообщении не привела.

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