Археологи обнаружили необычное захоронение без костей на англосаксонском могильнике Саттон-Ху в Великобритании. В кислой почве тело и кости растворились, однако затвердевший песок сохранил форму человека. Непосредственно под этим захоронением исследователи нашли свидетельства того, что в той же могиле мог быть похоронен еще один человек, сообщает Live Science.

Захоронение в песке

Археолог Национального фонда Великобритании Ангус Уэйнрайт объяснил, что такие «песчаные тела» образуются, когда тела и кости растворяются в кислой почве, а их форму сохраняет твердый песок. По его словам, это похоже на слепки некоторых тел в Помпеях.

Подобные захоронения ранее уже находили в Саттон-Ху и на других англосаксонских памятниках графства Суффолк. Новую находку сделали в конце месячных раскопок 2025 года на участке Garden Field. В работах участвовали команда документального сериала Time Team, Национальный фонд и археологическая организация FAS Heritage.

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Находки в могиле

Рядом с похороненным человеком обнаружили бусины, пинцет, нож и брошь. Исследователи пытались определить границы могильника, время его использования и выяснить, были ли похороненные там люди связаны с человеком из известного корабельного захоронения Саттон-Ху.

Комплекс известен большим корабельным захоронением VII века, которое могло принадлежать королю Редвальду — правителю Восточной Англии, умершему примерно в 627 году. Уэйнрайт отметил, что нынешние исследования смещают внимание с королевских курганов на обычных жителей Восточной Англии, а также их предков и потомков.

В первом эпизоде нового четырехсерийного цикла Time Team специалисты также сообщили о золотом слитке в одном из захоронений Garden Field, возможных остатках причала на реке Дебен и фрагменте украшенной кремационной урны. По мнению экспертов, песчаные захоронения и кремации на этом участке могут быть древнее корабельного захоронения.

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