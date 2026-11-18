Европейский Союз планирует назначить шведского дипломата Ларса Даниельссона новым спецпосланником по санкциям. Об этом в Брюсселе, Бельгия, сообщает Politico Europe со ссылкой на двух чиновников ЕС, которые говорили на условиях анонимности.

Контроль за исполнением санкций

По данным собеседников издания, Даниельссон должен сменить на должности Дэвида О’Салливана. Он будет отвечать за надлежащее исполнение санкций Европейского Союза.

На момент публикации материала Politico Europe объявление о назначении ожидалось в среду после еженедельного заседания Коллегии европейских комиссаров. Официальное сообщение об этом в материале не приводится.

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Даниельссон был постоянным представителем Швеции при ЕС в 2016–2023 годах. Ранее он также консультировал премьер-министров по вопросам внешней политики.

Санкционный офис Еврокомиссии

Европейская комиссия также создает Санкционный офис. Он будет координировать работу по санкциям между несколькими департаментами, а возглавить офис должен отдельный чиновник.

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