В районе Флэтбуш в Бруклине, США, обрушился трёхэтажный дом возле строительной площадки. Как минимум один человек погиб, ещё несколько оказались под завалами. Об этом сообщает ABC News.

Спасательная операция на месте обрушения

Пожарных вызвали на место происшествия около 16:00 в среду по местному времени. По данным Пожарного департамента Нью-Йорка, четырёх пострадавших доставили в больницу в критическом состоянии. Ещё шесть человек госпитализировали с незначительными травмами.

На кадрах с вертолёта десятки спасателей разбирали обломки. Часть пожарных сосредоточилась на одном участке завалов и, вероятно, использовала пилу, чтобы добраться до людей. Как минимум одного человека извлекли из-под обломков и вынесли на носилках.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дом стоял на краю котлована

Обрушившееся строение располагалось на границе участка, где для нового строительного проекта снесли одноэтажный дом. На площадке проводились земляные работы, а кирпичи и деревянные конструкции от обрушившегося дома заполнили котлован.

Здание, имевшее общую стену с обрушившимся строением, осталось стоять, однако его стена была частично разрушена. Это обнажило внутренние помещения, в том числе спальню и шкафы с одеждой. Спасатели продолжали поиски вручную, задействовав собак и дрон; после наступления темноты они работали с фонарями.

Читай нас в