В Бруклине, США, в результате обрушения трехэтажного жилого дома погибли восемь человек, среди которых двое детей. Еще более 12 человек получили ранения, сообщает France 24.

Дом обрушился в среду днем на соседний участок раскопок, где рабочие готовили фундамент для запланированного строительства. В здании, построенном в 1930 году, находились четыре квартиры и коммерческое помещение на первом этаже.

Поисковая операция завершена

Спасатели в течение ночи искали людей под завалами, используя дроны и служебных собак. В четверг днем пожарный департамент Нью-Йорка заявил, что на месте больше не обнаружили жертв.

Соседнее здание получило значительные повреждения: одна из стен была разрушена, обнажив лестницу, спальню и шкаф с одеждой. Причину обрушения чиновники пока не установили.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал событие разрушительным для города, пообещал тщательное расследование и заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. По его словам, власти начали проверять около 100 других строительных площадок в городе, связанных с пятью основными структурами, работавшими на этом участке.

Проверка строительной площадки

Согласно документам городского департамента строительства, с которыми ознакомилось AFP, в апреле на соседней стройплощадке выдали предписание о прекращении работ из-за потенциально опасных условий демонтажа. Однако работы продолжились, а компанию оштрафовали на 10 тысяч долларов.

Связь между этими нарушениями и обрушением пока не установлена.

Читай нас в