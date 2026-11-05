Шесть человек погибли при пожаре в доме в Бруклине — The Guardian

Шесть человек погибли, еще семеро получили травмы, среди них трое пожарных, в результате ночного пожара в жилом доме в Бруклине, Нью-Йорк. Об этом со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка сообщает The Guardian.

Пожар тушили около трех часов

Возгорание произошло примерно в 1:40 на 58-й улице между Шестой и Седьмой авеню в районе Сансет-Парк. Огонь охватил двухэтажный дом и перекинулся на соседнее жилище. На место прибыли более 200 сотрудников экстренных служб, которые помогали ликвидировать пожар и спасать людей, оказавшихся в ловушке.

По данным пожарной службы, четыре человека погибли на месте. Еще двух человек с критическими травмами объявили умершими в больнице. Четверо пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни, а трое пожарных получили легкие повреждения.

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Причину возгорания устанавливают

Пожар удалось взять под контроль примерно через три часа. Причину возгорания расследуют. На месте обнаружили одну или, возможно, две литий-ионные батареи, однако в пожарной службе заявили, что их связь с возникновением пожара пока не установлена.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поблагодарил пожарных и сотрудников экстренных служб за работу. Он также отметил, что с начала года в городе произошло более 400 пожаров, связанных с электровелосипедами. Литий-ионные батареи используются, в частности, в электровелосипедах, зарядных устройствах и бытовых приборах.

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