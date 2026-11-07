В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек — RMF24

В Кракове, Польша, в доме человека, которого RMF24 назвало нападавшим при субботней стрельбе, нашли тела трёх человек. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, погибшими являются две женщины и мужчина.

Что известно

Как сообщает RMF24, тела обнаружили в доме нападавшего. Информацию об этом обнародовал глава польского правительства. Туск сообщил о находке после трагических событий в городе.

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Стрельба произошла в субботу в Кракове. В материале отмечается, что более подробная информация ожидается позднее.

Заявление Дональда Туска

Во время совещания с министрами и службами Туск заявил, что Польша до сих пор не сталкивалась с настолько драматичными случаями терроризма. Премьер назвал стрельбу жестоким терактом и отметил самоотверженность и героизм полицейских после событий в городе.

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