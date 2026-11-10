В Румынии шестерым сотрудникам больницы Святого Пантелеймона в Бухаресте предъявили обвинения по делу, открытому после серии подозрительных смертей. По информации Romania Insider, серия смертей началась в 2023 году.

Версия прокуроров

По данным прокуроров, медицинский персонал якобы намеренно уменьшал дозы препаратов, которые пациентам подавали через инфузионные помпы. Также, по версии прокуроров, сотрудники уменьшали количество кислорода, поступавшего пациентам в отделении интенсивной терапии. Прокуроры считают, что это делалось для ускорения смерти пациентов.

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Обстоятельства дела

В материале также отмечается, что во время сердечно-легочной остановки у пациентов персонал якобы сознательно допускал наступление смерти. Речь идет о тех же шести сотрудниках больницы, которым предъявили обвинения по этому делу. Материал был опубликован 10 ноября 2026 года.

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