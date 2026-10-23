В Эквадоре 22 октября 2026 года во время беспорядков в двух тюрьмах погибли восемь заключенных, еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщили чиновники пенитенциарной системы страны, пишет The Hindu.

Погибшие в двух учреждениях

В пенитенциарном учреждении Котопахи чиновники сообщили о гибели четырех лиц, лишенных свободы. Еще четверо погибли в тюрьме Пичинча.

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Сообщение пенитенциарной службы

По данным издания, беспорядки произошли в четверг, 22 октября. Агентство, ответственное за управление тюрьмами Эквадора, сообщило об этих потерях. В сообщении не приводятся детали о причинах беспорядков, состоянии раненых или иных обстоятельствах событий.

С 2021 года в тюрьмах Эквадора погибли более 500 заключенных. На опубликованной вместе с материалом фотографии AFP военнослужащие патрулируют возле временного центра содержания Пичинча в Кито 22 октября.

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