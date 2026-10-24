В Буркина-Фасо переходный парламент 20 октября 2026 года единогласно одобрил новый уголовный кодекс, который восстанавливает смертную казнь за тяжкие преступления, в частности терроризм, государственную измену и шпионаж. За закон проголосовал 71 депутат. Он отменяет решение 2018 года об отказе от смертной казни.

Наказание за терроризм и шпионаж

Как сообщает NDTV World, последняя известная казнь в стране состоялась в 1988 году. Министр юстиции Эдассо Родриг Байала обосновал ужесточение наказаний необходимостью противодействовать терроризму и укреплять национальную безопасность.

Правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала возвращение смертной казни, предупредив, что ее могут применять против политических оппонентов и что это способно усилить уже существующие ограничения гражданских свобод. Amnesty International также выступает против смертной казни, называя ее необратимым нарушением права на жизнь.

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Приостановка конкурсов красоты

Отдельно Министерство коммуникаций, культуры, искусств и туризма Буркина-Фасо 8 июня 2026 года приостановило проведение конкурсов красоты по всей стране. Власти заявили, что ограничения будут действовать до введения новых правил, которые должны обеспечить соответствие таких мероприятий национальным традициям, культурной идентичности и социальным ценностям. На этот период также прекратили выдачу разрешений на проведение конкурсов.

В августе правительство запустило национальный научный конкурс HAKILI Mousso для молодых женщин, чтобы поощрить их к изучению математики, физики и химии. В программе приняли участие 84 участницы, а лучшие из них получили награды и образовательную поддержку. Буркина-Фасо находится под военным правлением с тех пор, как Ибрагим Траоре захватил власть в сентябре 2022 года.

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