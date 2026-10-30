В Бутане прорыв ледникового озера Шинтапху вызвал наводнение, которое смыло инфраструктуру возле природных горячих источников Гаса-Цачу. О погибших или пострадавших не сообщалось, передает Channel NewsAsia со ссылкой на государственного вещателя BBS.

Ущерб возле горячих источников

Гаса-Цачу — популярное туристическое место на севере Бутана. По данным BBS, точный масштаб разрушений после ночного наводнения было сложно установить из-за темноты и сильного течения воды. Вещатель также сообщил, что поток мог смыть два сборных моста Бейли, состоящих из переносных предварительно изготовленных секций.

Исторический дзонг Пунакха закрыли на неопределенный срок из соображений общественной безопасности.

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Эвакуация и перекрытая дорога

Национальная газета Бутана Kuensel сообщила, что людей эвакуировали из района до того, как наводнение достигло этой местности. Водой смыло часть дороги к деревне Лая, где расположены горячие источники. Дорогу закрыли для движения на неопределенный срок.

В 2021 году Гаса-Цачу также пострадал от внезапного наводнения, когда река Мочху изменила русло и прошла через эту местность.

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