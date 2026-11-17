На Большом адронном коллайдере недалеко от Женевы, на границе Швейцарии и Франции, физики получили первые свидетельства чрезвычайно редкого распада, известного как B0→μ+μ−. По оценке исследователей, такой процесс происходит примерно в одном случае на 10 миллиардов beauty-частиц.

О результате, представленном 3 ноября на семинаре CERN, сообщает Live Science. Работа доступна в формате препринта и еще не прошла рецензирование.

Поиск редкого распада

Исследование выполнили в эксперименте LHCb, созданном для изучения beauty-кварков. Эти субатомные частицы образуются во время столкновений в коллайдере и существуют примерно полторы триллионных доли секунды, прежде чем распасться.

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В 2024 году LHCb модернизировали, что позволило различать разные типы частиц. Исследователи также применили методы машинного обучения, чтобы подавить значительный объем фонового шума. По словам соавтора работы, физика Кембриджского университета Гарри Клиффа, сейчас эксперимент за год регистрирует столько данных о распадах beauty-частиц, сколько раньше собирал за десять лет.

Проверка Стандартной модели

Результат согласуется с прогнозами Стандартной модели физики частиц, поэтому признаков новых частиц или физики за пределами этой модели пока не обнаружили. В то же время исследование таких процессов позволяет изучать сверхмалый масштаб — зептометры, то есть триллионные доли нанометра.

Ученые надеются, что будущие точные измерения сотен таких распадов позволят проверить возможные отклонения от Стандартной модели. Они также планируют модернизировать LHCb, чтобы использовать запланированное на 2030-е годы повышение светимости Большого адронного коллайдера.

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