В Чаде система оценки тяжести состояния RISQ помогла снизить смертность среди детей с острым недоеданием, проходивших амбулаторное лечение. В исследовании с участием более 10 тысяч детей смертность в группе RISQ составила 0,47%, тогда как при стандартном уходе — 0,82%, сообщает News-Medical.

Исследование в 34 медицинских центрах

Испытание провели в 34 общественных медицинских центрах программы ALIMA в Нгури, Чад. Половина центров применяла систему Responses to Illness Severity Quantification, или RISQ, а остальные работали по стандартному подходу к лечению недоедания. Исследователи отметили, что использование RISQ позволило предотвратить одну смерть на каждые 282 ребенка по сравнению с обычной практикой.

Госпитализация потребовалась 3,9% детей в группе RISQ и 6% детей в группе стандартного ухода. Общее количество дней, проведенных детьми в больнице, сократилось примерно на треть. Результаты опубликовали в журнале The Lancet Primary Care.

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Как работает система

RISQ создали специалисты больницы The Hospital for Sick Children, организации Alliance for International Medical Action и University of Maiduguri Teaching Hospital в Нигерии. Инструмент предназначен для медработников в сообществах с ограниченными ресурсами, где решения о направлении ребенка в больницу часто приходится принимать без специализированных тестов и консультаций.

Во время осмотра медработники оценивают семь клинических показателей: частоту сердцебиения и дыхания, дыхательные усилия, насыщение крови кислородом, температуру тела, подачу кислорода и уровень сознания. На основе совокупной оценки система предоставляет рекомендации по дальнейшим действиям — продолжению планового лечения или направлению в больницу.

По данным исследователей, 85% медработников после ознакомления с системой сочли ее полезной для своей практики, а 78% уверенно пользовались ею. ALIMA также разрабатывает и тестирует версию RISQ в виде мобильного приложения для внедрения в подобных условиях.

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