В Чехии планируют ввести уголовную ответственность за агрессивное вождение, незаконные дорожные гонки и бегство от полиции, если такие действия создают угрозу жизни или здоровью людей. Инициатива также предусматривает более строгие наказания для водителей, севших за руль под воздействием алкоголя или наркотиков, сообщает Radio Prague International.

Опасные маневры могут стать преступлением

Министр юстиции Чехии Йероним Тейц заявил, что часть нарушений, которые сейчас классифицируют как проступки, следует отнести к уголовным правонарушениям. Речь, в частности, идет о резком торможении перед другим автомобилем, вытеснении машин с дороги во время обгона и опасных обгонах через двойную сплошную линию, вынуждающих водителей встречного транспорта маневрировать.

За последнее десятилетие чешская полиция зарегистрировала 28 тысяч дорожно-транспортных происшествий, вызванных агрессивным вождением. В результате этих аварий погибли 260 человек, еще почти 900 получили тяжелые травмы.

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Более строгие сроки за вождение в нетрезвом состоянии

Бегство от полиции и незаконные автогонки также могут признать уголовными правонарушениями, когда они подвергают опасности других участников движения. Полиция зарегистрировала семь случаев незаконных гонок три года назад, в 2024 году расследовала 64, а в прошлом году — более 250.

Сейчас за управление транспортным средством в состоянии опьянения в Чехии можно получить до трех лет лишения свободы. Согласно новым планам, в самых тяжелых случаях, когда нетрезвый водитель стал причиной смерти или тяжелых травм как минимум двух человек, максимальный срок может вырасти до 10 лет. Тейц выразил надежду, что законодательство вступит в силу в начале 2028 года.

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