В Чехии за первые девять месяцев 2026 года диагностировали 230 новых случаев ВИЧ-инфекции. Это второй по величине показатель с начала мониторинга в 1985 году, сообщает Radio Prague International со ссылкой на Государственный институт общественного здравоохранения и Чешское общество помощи больным СПИДом.

Второй показатель с 1985 года

Наибольшее количество новых случаев ВИЧ в Чехии зафиксировали в 2016 году, когда зарегистрировали 242 случая. Более половины людей, которым в этом году поставили новый диагноз, являются иностранными гражданами с разрешением на долгосрочное проживание в Чехии.

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Наиболее распространенным путем передачи ВИЧ остается сексуальный контакт. В 55% случаев речь шла о сексуальных контактах между мужчинами, еще в 28% — о гетеросексуальных контактах. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Праге.

Бесплатное тестирование

С 23 по 30 ноября более чем в 100 пунктах по всей Чехии будут проводить бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Также будут предлагать тесты на гепатиты B и C и сифилис. По данным источника, ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и предотвращать дальнейшую передачу инфекции.

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