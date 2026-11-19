В Чехии Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности зарегистрировало 31 киберинцидент в октябре. Это второй по величине месячный показатель за последний год: больше случаев было только в январе, когда агентство зафиксировало 32 инцидента.

Показатель превысил средний уровень

В прошлом году среднее количество киберинцидентов в месяц составляло около 17. Таким образом, октябрьский показатель превысил среднемесячный уровень предыдущего года.

Согласно данным, опубликованным агентством, большинство случаев были связаны с несанкционированным доступом к системам. Как сообщает Radio Prague International, среди основных целей атак были учебные заведения и промышленные компании.

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Цели атак и классификация инцидентов

Злоумышленники нацеливались на учетные записи пользователей, веб-сайты и почтовые серверы, часто получая доступ посредством фишинговых попыток.

Из 31 инцидента 26 были классифицированы как менее серьезные, еще пять — как значительные. Инцидентов, отнесенных к категории особо значительных, в октябре не зафиксировали.

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