Во время осенней продовольственной акции в магазинах по всей Чехии собрали в общей сложности 800 тонн товаров. Это самый высокий результат за 13-летнюю историю кампании, сообщает Radio Prague International.

Новый рекорд кампании

По данным организаторов, этот объем примерно на 11% превысил предыдущий осенний рекорд, установленный в прошлом году. Сбор товаров в магазинах по всей стране состоялся в субботу в рамках осенней кампании.

Кампания длится 13 лет. Пожертвования собирают в магазинах, а также через интернет-магазины, участвующие в благотворительной акции.

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Пожертвования принимают онлайн

Присоединиться к сбору через интернет-магазины-участники еще можно до 24 ноября. Собранные товары передадут людям, нуждающимся в помощи, в частности пожилым людям, живущим в одиночестве, и одиноким родителям.

Онлайн-пожертвования, сделанные через магазины, участвующие в кампании, также предназначены для людей, оказавшихся в трудной ситуации.

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