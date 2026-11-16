В Чехии собрали рекордные 800 тонн пожертвований — Radio Prague International
Во время осенней продовольственной акции в магазинах по всей Чехии собрали в общей сложности 800 тонн товаров. Это самый высокий результат за 13-летнюю историю кампании, сообщает Radio Prague International.
Новый рекорд кампании
По данным организаторов, этот объем примерно на 11% превысил предыдущий осенний рекорд, установленный в прошлом году. Сбор товаров в магазинах по всей стране состоялся в субботу в рамках осенней кампании.
Кампания длится 13 лет. Пожертвования собирают в магазинах, а также через интернет-магазины, участвующие в благотворительной акции.
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Пожертвования принимают онлайн
Присоединиться к сбору через интернет-магазины-участники еще можно до 24 ноября. Собранные товары передадут людям, нуждающимся в помощи, в частности пожилым людям, живущим в одиночестве, и одиноким родителям.
Онлайн-пожертвования, сделанные через магазины, участвующие в кампании, также предназначены для людей, оказавшихся в трудной ситуации.