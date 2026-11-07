В Чили независимые контейнерные перевозчики в порту Сан-Антонио 6 ноября прекратили забастовку после достижения договоренности о повышении тарифов на перевозки на 8%. Блокада контейнерных площадок продолжалась с позднего вечера 28 октября, когда начинался сезон экспорта черешни, сообщает The Rio Times.

Из-за блокады первое судно специального сервиса по перевозке черешни отправилось из соседнего Вальпараисо, а не из Сан-Антонио.

Условия договоренности

Помимо повышения тарифов независимые перевозчики смогут напрямую участвовать в тендерах на контракты грузовых компаний. Дальнейшие изменения тарифов будут определяться по формуле, учитывающей индекс стоимости автомобильных грузовых перевозок Национального института статистики Чили и цену дизельного топлива.

Государственная корпорация развития Corfo будет предоставлять малым транспортным компаниям кредиты на оборотный капитал и покупку новых автомобилей. Размер займов составит от 2 тыс. до 14 тыс. UF — примерно от 85 тыс. до 595 тыс. долларов США по курсу на 6 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Стороны также согласовали систему регистрации грузовиков, по которой незарегистрированным транспортным средствам запретят въезд в порт. В источнике не указано, какая компания будет администрировать эту систему.

Влияние на экспорт

Забастовку возглавила ассоциация независимых портовых перевозчиков Agreporsai. Ее президент Мануэль Арая заявлял, что тарифы на перевозки не пересматривались, хотя стоимость дизельного топлива с 2022 года почти удвоилась. Перевозчики также выступали против четырех новых электронных пунктов оплаты на трассе 78, ведущей к порту.

По данным объединения перевозчиков, по состоянию на 3 ноября блокада не позволила доставить в порт более 3 тыс. контейнеров и вывезти примерно столько же. Сан-Антонио является важным пунктом отправки чилийской черешни в Китай: в сезоне 2025–2026 порт обработал более 16,5 тыс. контейнеров этой продукции.

Читай нас в