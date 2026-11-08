В пустыне Атакама на севере Чили после обильных зимних дождей началось самое масштабное и яркое цветение за последние 30 лет. Большие участки пустыни покрылись розовыми, жёлтыми, сиреневыми и фиолетовыми цветами. Как сообщает NPR, осадки, связанные с суперциклом Эль-Ниньо, в некоторых районах стали самыми сильными с начала метеорологических наблюдений в 1950-х годах.

В июле и августе ливни вызвали внезапные наводнения: десятки домов были разрушены или повреждены, сотни людей эвакуировали. В то же время вода проникла глубоко в пересохшую почву и позволила прорасти миллионам семян, луковиц и клубней, которые десятилетиями находились под песком в состоянии покоя.

Более 200 видов растений

Сейчас в Атакаме цветут более 200 видов растений. Учёные фиксируют цветущие участки там, где цветы ранее не регистрировали, и предполагают, что луковицы сохранялись в почве ещё до начала детального изучения феномена в 1997 году.

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Администратор национального парка Льянос-де-Чалье Моисес Гримберг назвал пустыню природным банком семян, который оживает после дождей. По его словам, у растений есть лишь два-три месяца, чтобы завершить жизненный цикл. Среди наиболее заметных видов — эндемичная гарра-де-леон с багряными цветами, растущая только на нескольких милях этого побережья Атакамы.

Учёные собирают образцы

Биологи чилийского национального банка семян INIA собирают образцы для лабораторного анализа до завершения короткого сезона цветения. Банк семян стремится сохранить генетический материал растений и их уникальные приспособления к экстремальным засушливым условиям.

Цветение также привлекло туристов: парк, который обычно посещают около 10 тысяч человек в год, всего за несколько недель принял 15 тысяч посетителей. По прогнозу, цветение продлится до середины ноября. Губернатор региона Атакама Мигель Варгас начал процесс добиваться признания феномена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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