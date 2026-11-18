В четырех государственных больницах Чили исследователи проверили модель искусственного интеллекта, которая по изображениям планового ультразвукового исследования прогнозировала дату родов. Как сообщает News-Medical, ретроспективный анализ охватил данные 2550 беременностей.

Для пар беременностей, в которых одна впоследствии завершилась преждевременными родами, а другая — нет, модель по изображениям УЗИ, сделанным примерно на 23-й неделе, в 86% сравнений определяла беременность, завершившуюся ранними родами. Для этого она использовала только изображения УЗИ.

Точность прогноза даты родов

Для детей, родившихся преждевременно, спрогнозированная моделью дата родов в 71% случаев отличалась от фактической не более чем на две недели. Средняя ошибка составляла около 11 дней. Во всей выборке прогнозируемая дата находилась в пределах двух недель от фактической более чем в девяти случаях из десяти.

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Результат наблюдался как для спонтанных преждевременных родов, так и для ранних родов, запланированных врачами по медицинским показаниям. Около трети участниц были мигрантками, и точность модели, по данным авторов, была сходной для чилиек и мигранток. Показатели также сохранялись среди женщин, которым не делали УЗИ на ранних сроках беременности.

Необходимо проспективное исследование

Исследование было ретроспективным, поэтому участницам не оказывали медицинскую помощь на основании выводов ИИ. Авторы назвали результаты относительно преждевременных родов предварительными и отметили, что следующим этапом должно стать проспективное исследование.

Работа под руководством доктора Родриго Альенде-Феррады была опубликована в журнале npj Digital Medicine. Альенде-Феррада является стратегическим советником Ultrasound AI, а компания предоставила исследователям веб-платформу для загрузки обезличенных изображений УЗИ. В США продукт Delivery Date AI не предназначен для прогнозирования преждевременных родов.

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