На севере Чили полиция выявила 286 иностранцев после незаконного пересечения границы с января по август 2026 года. За аналогичный период 2025 года таких лиц было 4393, поэтому показатель сократился на 93%, сообщает The Rio Times со ссылкой на Следственную полицию Чили (PDI) и Национальную миграционную службу Sermig.

Данные по отдельным пунктам

Больше всего выявленных лиц в 2026 году зафиксировали в Чакаллуте, недалеко от города Арика на границе с Перу, — 191. Еще 85 человек выявили в Колчане — высокогорном населенном пункте у границы с Боливией. В пунктах Чунгара, Ольягуэ и Висвири зарегистрировали соответственно четыре, четыре и два случая.

В Колчане число выявленных незаконных пересечений сократилось с 4087 до 85, или на 97,9%. По данным карабинеров, в 2022 году на севере страны зафиксировали 27 276 незаконных въездов, в 2023-м — 20 014, в 2024-м — 23 449, а в 2025 году — 7530.

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Меры на границе и разные подсчеты

Президент Чили Хосе Антонио Каст, вступивший в должность в марте 2026 года, распорядился удвоить военное присутствие на северной границе и сооружать траншеи для перекрытия неофициальных маршрутов. К августу было завершено 26 километров траншей — половина запланированного на 2026 год объема.

Число немедленных возвращений на границе в период с марта по август сократилось с 2553 в 2025 году до 380 в 2026-м. В то же время с января по июль 1330 иностранцев покинули Чили на основании решений о выдворении — на 76% больше, чем годом ранее.

Правительство также приводит другой показатель: число зарегистрированных дел о въезде через неофициальные переходы с января по июль уменьшилось на 33% — с 16 788 до 11 242. Двое депутатов от оппозиции попросили власти обнародовать методику подсчета этих данных. Приведенная статистика касается выявленных пересечений и не показывает, сколько людей могли пересечь границу незамеченными.

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