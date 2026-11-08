В Чили полиция задержала пассажира рейса LATAM Airlines 745 из Сантьяго в Сан-Паулу после того, как он заявил, что у него при себе есть взрывчатка. Чилийское управление гражданской авиации DGAC после проверки сообщило, что угроза была исключена, сообщает The Rio Times.

Проверка в аэропорту Сантьяго

Инцидент произошел в субботу, 7 ноября 2026 года, в международном аэропорту имени Артуро Мерино Бенитеса в Сантьяго. Рейс направлялся в аэропорт Гуарульюс, обслуживающий Сан-Паулу в Бразилии.

По данным DGAC, процедуру безопасности в отношении рейса провели специалисты подразделения авиационной безопасности AVSEC. Основанием стало заявление пассажира о якобы имеющейся у него взрывчатке.

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Задержание пассажира

После завершения процедуры DGAC заявило об отсутствии угрозы. Пассажира задержала чилийская следственная полиция PDI.

Власти не раскрыли имя, возраст, гражданство и мотив пассажира. Также неизвестно, предъявили ли ему обвинения, что именно проверяли специалисты и обнаружили ли какие-либо предметы.

В заявлении DGAC не уточнялось, задержали ли вылет рейса LATAM 745 и когда самолет отправился в Бразилию. Источник не приводит информации от авиакомпании LATAM или полиции PDI по этому случаю.

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