В Китае завершились партийные съезды в провинциях Аньхой, Хэнань, Шаньси и Синьцзян-Уйғурском автономном районе, на которых были сформированы новые постоянные комитеты на пятилетний срок. Это часть цикла обновления регионального руководства Коммунистической партии Китая, сообщает South China Morning Post.

График региональных съездов

Все провинции Китая проводят собственные партийные съезды перед национальным партийным съездом, запланированным на следующий год. На региональных встречах определяют планы развития на следующие пять лет, а также решают кадровые вопросы, касающиеся сохранения должностей, отставок и повышений чиновников.

Ожидается, что весь процесс завершится к июню. До конца года съезды должны провести 14 провинций, а новые партийные секретари и губернаторы уже назначены в десяти из них. В следующем году местные партийные съезды также состоятся в Пекине, Шанхае, Тяньцзине и Чунцине — городах центрального подчинения, чьи партийные секретари обычно входят в Политбюро.

Кадровые перспективы

Решения на местном уровне могут указывать на будущий состав 21-го Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Назначенные в ближайшие месяцы партийные секретари и губернаторы провинций почти наверняка получат полное членство в этом органе. Третьи по рангу региональные чиновники, вероятно, станут кандидатами в члены Центрального комитета.

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В Аньхое министра промышленности Ли Лэчэна, который уже был членом Центрального комитета, в прошлом месяце назначили партийным секретарем провинции. Исполняющим обязанности губернатора стал Ван Дунвэй, а третий по рангу чиновник Шань Сянцянь, по оценке издания, может стать кандидатом в члены Центрального комитета.

В Синьцзяне Чэнь Сяоцзян сохранил должность партийного секретаря, а Эркин Тунияз — должность председателя регионального правительства. Оба уже являются членами Центрального комитета. Согласно партийной практике, партийный секретарь региона также может получить место в Политбюро.

Неформальные возрастные ограничения

Источник, знакомый с кадровой работой в партии, сообщил о неформальных возрастных ограничениях: 63 года для двух высших должностных лиц провинции и 58 лет для вступления или сохранения места в постоянном комитете провинциальной партийной организации. Бывший партийный секретарь Аньхоя Лян Яньшунь, которому 64 года, и губернатор Ван Цинсянь, которому 63 года, оставили должности в прошлом месяце. В то же время отдельные чиновники сохраняли должности и после достижения этого возраста.

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