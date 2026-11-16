В четырех штатах США — Калифорнии, Нью-Гэмпшире, Пенсильвании и Южной Каролине — количество рецептов на одобренные для снижения веса препараты GLP-1 резко сократилось после прекращения их покрытия программой Medicaid. Как сообщает News-Medical, исследование ученых Университета Питтсбурга опубликовал журнал JAMA.

Снижение числа рецептов

С 1 января 2026 года эти штаты прекратили покрывать через Medicaid препараты GLP-1, предназначенные для снижения веса. В штатах, отказавшихся от покрытия, число квартальных рецептов снизилось примерно на 84% по сравнению с изменениями в десяти штатах, где покрытие сохранилось.

Между последним кварталом 2025 года и первым кварталом 2026 года частота выписки рецептов в штатах, отменивших покрытие, снизилась с 2914 до 421 на 100 тысяч бенефициаров Medicaid. В штатах, не отменивших покрытие, показатель сократился с 3006 до 2758 рецептов на 100 тысяч бенефициаров.

Наибольшее сокращение зафиксировали в Пенсильвании — на 95,5%. В Нью-Гэмпшире показатель снизился на 88%, в Калифорнии — на 75,2%, в Южной Каролине — на 60,8%.

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Данные и ограничения исследования

Исследователи проанализировали данные о рецептах Medicaid во всех 50 штатах США и Вашингтоне, округ Колумбия, за период с января 2022 года по март 2026 года. Они учли рецепты, возмещенные как в традиционной Medicaid, так и в программах управляемого медицинского страхования.

За это время число квартальных рецептов на одобренные для снижения веса препараты GLP-1 в США выросло на 5858%. Одновременно количество рецептов на препараты GLP-1 для лечения диабета увеличилось на 150%.

Авторы оценили, что после прекращения покрытия в четырех штатах от 175,5 тысячи до 526,6 тысячи меньше бенефициаров Medicaid могли получить лекарства по рецептам для снижения веса. В то же время данные отслеживали рецепты, а не отдельных пациентов, поэтому исследователи не могли установить точное число людей, которых затронули изменения, или выяснить, получали ли они лекарства за собственные средства или из других источников.

Ученые также не выявили статистически значимого роста использования препаратов GLP-1, одобренных для лечения диабета, в штатах, где прекратили покрытие средств для похудения. Исследование носило наблюдательный характер и не оценивало состояние здоровья пациентов, рецепты, оплаченные в частном порядке, а также влияние всех изменений в правилах предварительного согласования лечения.

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