Министр внутренних дел и муниципалитетов Ливана Ахмад аль-Хаджар 15 ноября 2026 года прибыл в Дамаск, где встретился с сирийским министром внутренних дел Анасом Хаттабом. Это была первая официальная встреча глав ведомств. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и механизмы усиления координации между профильными органами, сообщает Asharq Al-Awsat.

Безопасность и пограничные вопросы

В Министерстве внутренних дел Сирии заявили, что на встрече рассмотрели двусторонние отношения и пути укрепления сотрудничества в сфере безопасности между двумя министерствами. По данным источников в МВД Ливана, переговоры длились более полутора часов.

Среди тем были контроль границы, официальные и неофициальные пункты пересечения, меры, внедряемые на границе, а также вопрос задержанных. По данным сирийского государственного агентства SANA, Хаттаб в публикации в X отметил, что стороны подтвердили намерение развивать двусторонние связи ради безопасности и стабильности обеих стран.

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Серия контактов между странами

Ахмад аль-Хаджар отметил, что визит дал возможность обсудить координацию по ряду вопросов, прежде всего в сфере безопасности. Накануне поездки он также заявлял, что сотрудничество Ливана и Сирии в сфере безопасности дало положительные результаты в противодействии наркотрафику и терроризму.

Визит состоялся после нескольких контактов между ливанскими и сирийскими должностными лицами в последние месяцы. В августе совместная делегация сирийских министерств внутренних и иностранных дел посетила Бейрут, а 2 ноября ливанская министерская делегация обсудила в Дамаске, в частности, возвращение сирийских беженцев, пребывание граждан Сирии в Ливане и пограничный контроль.

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