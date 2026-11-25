В Дании исследование с участием 8 320 молодых мужчин не выявило резкого снижения количества сперматозоидов в течение 1996–2022 годов. Данные свидетельствуют об относительной стабильности показателей, а последние результаты указывают на возможное умеренное улучшение параметров спермы, сообщает ScienceAlert.

Данные 26-летнего наблюдения

Участников оценивали во время прохождения процедур, связанных с военной службой. Авторы работы, опубликованной в журнале Andrology, отметили, что все параметры спермы в последний период были выше, чем в начале наблюдения более 20 лет назад.

В то же время у значительной части участников было нарушено качество спермы. Более трети мужчин имели как минимум один показатель качества спермы ниже порога, связанного с повышенным риском бесплодия. Исследователи подчеркнули, что это по-прежнему вызывает обеспокоенность, несмотря на умеренное улучшение в последние годы.

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Дискуссия о глобальных тенденциях

Новое датское исследование не опровергает выводы крупного международного метаанализа 2022 года. Тогда исследователи сообщили, что в период между 1973 и 2018 годами концентрация сперматозоидов в объединенных мировых данных снизилась более чем на 50%, а их общее количество — более чем на 60%.

Авторы датской работы предполагают, что глобальное снижение может продолжаться, однако в некоторых регионах показатели могут стабилизироваться. Ученый в области репродуктивной науки Майкл Кэрролл, не участвовавший в исследовании, отметил, что тенденции качества спермы могут существенно различаться между популяциями и регионами, поэтому вопрос глобального снижения до сих пор не имеет окончательного ответа.

Часть специалистов также предостерегает от прямого сопоставления современных и более ранних измерений. Андролог Аллан Пейси обращал внимание на сложность подсчета сперматозоидов, а также на улучшение методов измерения и контроля качества с течением времени. Врач и специалист по репродуктивной медицине Майкл Даган также считает, что изменение методик может влиять на долгосрочные сравнения данных.

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