Исследователи Орхусского университета в Дании установили, что следы употребления гамма-гидроксимасляной кислоты можно выявлять в крови в течение 48 часов после приема вещества. GHB, или гамма-гидроксимасляная кислота, может использоваться как нокаут-капли. Для анализа ученые определили биомаркер GHB-пентозу — соединение GHB с сахаром.

Как сообщает Der Spiegel, в контролируемом клиническом исследовании приняли участие 30 добровольцев: половина получила GHB, другая — плацебо. У всех участников, принявших GHB, GHB-пентозу выявили в образцах крови через 48 часов. Результаты опубликовали в журнале Science Advances.

Почему это важно для экспертиз

Сам GHB быстро перестает выявляться в организме: в крови — примерно через шесть часов, в моче — ориентировочно через 12 часов. Это осложняет экспертизы по делам о возможном тайном введении вещества, поскольку человек может обратиться за помощью значительно позже.

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Судебный токсиколог из Фрайбурга Фолькер Аувэртер назвал новый подход прорывом и заявил, что его лаборатория планирует как можно скорее внедрить метод для анализа подозрительных случаев. В то же время, по его словам, еще необходимо проверить стабильность GHB-пентозы в образцах крови, которые некоторое время хранятся в холодильнике до поступления в лабораторию. В датском исследовании образцы немедленно замораживали.

Швейцарское подтверждение

Основой метода стало открытие 2021 года, сделанное судебным токсикологом Андреа Штоер и ее коллегами из Института судебной медицины Цюрихского университета. Тогда они установили, что GHB-пентозу можно выявить в моче до трех суток после употребления GHB.

Команда Штоер подтвердила результат, проанализировав более 2400 анонимизированных образцов мочи из судебно-медицинских дел. В восьми из 14 случаев, когда сам GHB не был выявлен, но обнаружили GHB-пентозу, имелись подозрения относительно употребления или введения GHB.

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