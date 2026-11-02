В Дарвине, Австралия, детский центр Humpty Doo Community & Child Care Centre оштрафовали на $42 тысячи по делу о гибели 22-месячной Эбони Томпсон в 2023 году. Руководительница учреждения Кассандра Харрис также получила штраф на общую сумму $2 150, сообщает ABC News Australia.

Обстоятельства гибели ребенка

31 августа 2023 года Эбони осталась без присмотра на игровой площадке центра в Хампти-Ду, примерно в 37 километрах к юго-востоку от Дарвина. Сотрудник обнаружил ребенка, застрявшего в ограждении на участке, находившемся вне поля зрения персонала.

Согласно заключению коронера Северной территории Элизабет Армитидж, девочка оставалась в ловушке не менее четырех минут после того, как попыталась перегнуться через ограждение, чтобы посмотреть на курятник центра. Коронер пришла к выводу, что смерти можно было избежать.

Судья Местного суда Дарвина Стивен Гири заявил, что ключевыми факторами трагедии стали ненадлежащий надзор и непринятие всех разумных мер безопасности. По его словам, ни один воспитатель не мог видеть детей в слепой зоне, а обходы и проверки территории не проводились. Письменной политики, обязывающей персонал осматривать территорию, также не было.

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Приговор и предыдущие инциденты

В октябре детский центр признал вину в ненадлежащем надзоре за детьми и ненадлежащей защите их от вреда и опасностей. Харрис, которая не была запланирована на работу и не находилась в учреждении в день трагедии, признала вину в ненадлежащей защите детей от вреда.

Суд заслушал, что до смерти Эбони в центре произошли четыре других случая, связанных с недостаточным надзором, которые расследовал регулятор Quality Education and Care NT. После проверки учреждение изменило подходы к надзору и подсчету детей, однако проблема слепой зоны осталась нерешенной. Судья отметил, что регулятор во время инспекции также не выявил потенциальных рисков или опасностей.

Суд учел раннее признание вины и применил 25-процентную скидку к наказанию за каждое правонарушение. На момент инцидента максимальный штраф для центра составлял $50 тысяч, а для физического лица — $10 тысяч. После смерти ребенка учреждение установило калитку, чтобы дети не имели доступа к слепой зоне, и полностью сотрудничало с регулятором.

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