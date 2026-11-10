В Австралии администраторы сети универмагов David Jones сообщили, что юристы ее владельцев из Anchorage Capital привлекли McGrathNicol для анализа части финансовой информации компании еще в апреле 2026 года. Как сообщает The Guardian, в июле представители David Jones, ее крупнейшего кредитора Hilco и McGrathNicol обсуждали финансовые показатели группы и возможную реструктуризацию.

Переговоры о реструктуризации

По данным McGrathNicol, в июльской встрече участвовали директор группы David Jones Саймон Вудхаус и представители Hilco. Участники также рассматривали создание рабочей группы для регулярного обсуждения ситуации. В то же время администраторы заявили, что Вудхаус покинул встречу во время обсуждения возможной реструктуризации, а рабочая группа так и не была создана.

McGrathNicol сообщила, что следующее обсуждение сложного финансового положения David Jones состоялось 22 октября. Тогда Вудхаус попросил помочь спланировать возможный переход к добровольному внешнему управлению. В течение следующих двух недель он и другие представители компании провели еще пять встреч со специалистами McGrathNicol.

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Кредиторы и финансирование

За день до объявления о внешнем управлении David Jones Group авансом выплатила McGrathNicol 1 млн долларов на проведение процедуры. Администраторы также сообщили кредиторам, что ожидают получить еще от 3 млн до 4 млн долларов финансирования.

Первое собрание кредиторов назначили на 17 ноября. К кредиторам относятся, в частности, поставщики, работники и арендодатели. По оценке администраторов, необеспеченные кредиторы могут понести значительные потери; среди наиболее уязвимых также поставщики с неоплаченными товарами и покупатели с неиспользованными подарочными сертификатами.

McGrathNicol планирует просить отложить второе собрание кредиторов, которое обычно проходит примерно через шесть недель, еще на три месяца — до начала апреля 2027 года. Это должно дать больше времени для продажи бизнеса или привлечения дополнительных средств. В письме администратора не уточняется, как долго David Jones была неплатежеспособной. FTI Consulting, которая управляет ежедневной деятельностью компании во время процедуры, 9 ноября заявила, что David Jones продолжает работать.

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