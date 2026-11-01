Власти Дели в Индии усилили меры против загрязнения воздуха из-за зимнего смога. С 1 ноября в городе удвоили плату за парковку автомобилей и ввели механизмы удаленной работы для государственных учреждений и офисов частного сектора, чтобы сократить транспортные выбросы, сообщает Channel NewsAsia.

Ограничения для транспорта и строительства

В столицу также запретили въезд транспортным средствам, не соответствующим установленным нормам выбросов. Немедленно вступил в силу запрет на демонтажные и наружные строительные работы, образующие пыль.

Офис главного министра Дели Рекхи Гупты сообщил, что зимний план действий предусматривает более строгий контроль за загрязнением, усиленное соблюдение ограничений и круглосуточный мониторинг. В течение предыдущего месяца городские власти уже запретили сжигание мусора и ограничили работу продовольственных палаток, использующих уголь или дрова.

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Основные источники загрязнения

Ежегодно с ноября по январь Дели накрывает смог, поскольку более низкие температуры удерживают загрязняющие вещества близко к поверхности. Среди главных источников называют автомобильные выбросы, угольные электростанции, промышленность, строительную пыль и сжигание растительных остатков в соседних штатах.

По данным Министерства окружающей среды Индии, транспорт дает около 23% зимнего загрязнения Дели, а сжигание биомассы, в частности стерни на полях, — 20%. На промышленность, включая угольные электростанции, приходится примерно 9%.

1 ноября концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 составила 201 микрограмм на кубический метр — более чем в 13 раз выше рекомендованного ВОЗ суточного уровня. В 2025 году уровень загрязнения достигал 846 микрограммов на кубический метр. Издание отмечает, что периодические дожди последних дней могли способствовать нынешнему снижению уровня загрязнения.

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